Le monde du football est impénétrable et mystérieux. Voici un an, Neymar n’avait qu’une hâte : quitter Paris avec armes et bagages.

Le Brésilien collectionnait les blessures plutôt que les buts et affichait son mal-être à chaque sortie. Il n’en pouvait plus des matchs à Sochaux et à Dijon, se croyait définitivement maudit dans la ville des gilets jaunes et rêvait ouvertement de retrouver la dolce vita de Barcelone.