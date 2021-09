On ne peut s’empêcher d’associer les mauvais débuts de saison de la Juventus et du Barça aux départs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Fussent-elles vieillissantes, les deux stars du foot mondial font toujours la différence. Par leur talent, leur expérience, leur génie. Leurs simples présences font trembler les adversaires. On connaît les raisons qui ont poussé CR7 et Leo à quitter leurs cocons turinois et catalan. Le premier souhaitait s’offrir un nouveau challenge sportif ; le second était devenu hors budget pour les finances d’un club au bord de la faillite. Mais les résultats sont là, implacables.