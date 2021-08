Le sport, comme tout spectacle, a besoin d’un air de fête. Voilà un an et demi qu’on s’accommode des interdictions et des huis clos. Qu’on regarde passivement à la télé des compétitions cadenassées et sans âme. On vient encore d’assister à des Jeux olympiques surréalistes, sans spectateur dans les tribunes et avec des athlètes masqués sur les podiums.



(...)