Sous ses allures un peu austères, Valéry Giscard d’Estaing, qui vient de décéder à 94 ans, était un passionné de sports. Et il montrait volontiers l’exemple. Les photos d’archives nous le montrent ainsi pratiquant le football, le tennis ou le ski. Ce culte de l’effort l’aidait à s’afficher comme un Président moderne et dynamique, bien dans son corps et bien dans sa tête. Il était, sur ce point, en avance sur son temps, un peu dans l’esprit des Présidents américains toujours prompts à se faire photographier avec un club de golf ou une batte de baseball à la main.