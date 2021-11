Faut-il instaurer, en football, une durée de match tenant compte uniquement du temps de jeu effectif ? On sait que ce règlement est de mise dans de nombreux sports comme le basket-ball, le handball, le hockey et le rugby. Jusqu’ici, l’International Board n’a jamais modifié le sacro-saint concept des 90 minutes, quitte à ajouter, selon l’humeur des arbitres, du temps additionnel. Mais, lasses de ces approximations, des voix s’élèvent aujourd’hui pour réclamer une horloge plus précise et moins aléatoire.