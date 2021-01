Meilleur buteur de l’histoire de Manchester United et de l’équipe nationale anglaise, Wayne Rooney, 35 ans, a donc rangé ses chaussures à crampons pour se lancer dans une carrière d’entraîneur à Derby County. Dans une Premier League devenue très internationale, où le kick and rush a quasiment disparu, cet attaquant était l’un des derniers représentants du foot pur jus made in England.