La marque des grands. Celle de ceux qui, le jour où ils s’en vont, laissent une part de vide, auprès de tant de gens.

Depuis ce mercredi 25 novembre 2020, tous ceux qui aiment le football sont en deuil. Ils ont - nous avons - perdu l’un de ceux qui les - nous - a fait aimer ce jeu.

Le génie de Diego Armando Maradona était à la mesure de la passion qu’il déchaînait. Sur un terrain, c’était un magicien. Comme Pelé. Entre ces deux légendes, on refuse de choisir qui était le meilleur joueur. Ce débat restera éternel et s’ils se retrouvent là-haut, comme l’a souhaité le Brésilien, il restera impossible de les départager. Voir jouer Pelé, Maradona et Cruyff était un immense privilège. Comme l’a été, plus tard, celui d’assister aux carrières phénoménales de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi.