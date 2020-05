L'Edito signé par Jonathan Lange.

Ils n’ont pas la même fonction. Ni la même manière de procéder. Mais Lucien D’Onofrio et Jean-Michel Aulas ont la même passion et incarnent mieux que personne leurs clubs respectifs, l’Antwerp et l’Olympique lyonnais. Et ils l’ont franchement et de plus en plus mauvaise.

En eux bouillonne un feu interne dont les flammes sont avivées par l’annonce des reprises successives dans les grands championnats.