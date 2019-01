L'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football a été attribuée mardi à l'Égypte, préférée à son unique concurrent l'Afrique du Sud, a annoncé le président de la Confédération africaine de Football (CAF), Ahmad Ahmad.

"Je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019", en remplacement du Cameroun, a déclaré M. Ahmad à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF à Dakar, au Sénégal.

En 2014, la CAF avait attribué les trois prochaines CAN d'un seul coup: 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Mais après le retrait de l'organisation de l'édition 2019 au Cameroun, la CAF a décidé de procéder à un décalage, attribuant l'édition 2021 à ce pays, l'édition 2023 à la Côte d'Ivoire et celle de 2025 à la Guinée.

L'Egypte a déjà organisé quatre CAN en 1959 (avec la Syrie), 1974, 1986 et 2006.