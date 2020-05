A 70 ans, il annonce son départ à la retraite. Pas de stress pour l’Office national des pensions, l’entraîneur a pu assurer ses arrières avec ses multiples contrats, souvent rémunérateurs, et ses aussi nombreux C4, tout aussi voir encore plus lucratifs. Néanmoins, celui qui a entraîné à deux reprises les Diables rouges a tellement brouillé les pistes durant sa (très) longue carrière, a tellement dit tout et son contraire que même lorsqu’il prend une décision aussi radicale, le doute est permis.