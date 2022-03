Sa position était déjà fragile avant le match. Elle l’était encore plus après. Brian Priske sera-t-il encore sur le banc de l’Antwerp samedi pour la réception de Zulte Waregem ? Ses joueurs l’espèrent en tout cas. Dimanche, ils n’ont pas montré les signes d’un groupe qui a envie de lâcher son coach.

"Après cette semaine agitée, nous avons joué pour le club et pour le coach, dit le gardien Jean Butez. Oui, nous sommes encore à fond derrière lui." Jelle Bataille confirmait : "Bien sûr que ce n’est pas de sa faute. Ce sont les joueurs qui doivent réagir. On a déjà mieux joué que ces dernières semaines. Anderlecht était même prenable. Je m’attendais à ce qu’il mette la pression plus haut. La position du coach est plus un thème dans les médias que dans le vestiaire."

De son côté, l’entraîneur danois n’a pas évoqué sa situation personnelle. Mais il voulait quand même faire passer un message clair : son équipe n’a pas mal joué et n’a perdu que contre une très bonne équipe. "On finit aussi le match avec 50-50 en matière de possession de balle. Peu d’équipes viennent à Anderlecht pour jouer comme on l’a fait. On a une grosse occasion juste avant le penalty de Refaelov ; cela aurait aussi pu changer le match, même si le Sporting mérite sa victoire."

Finalement, c’est via un penalty qu’Anderlecht a dû gagner. "Pour moi, il n’y avait pas penalty", estimait Birger Verstraete. "Ce n’est pas parce qu’il y a un contact, qu’il faut siffler."

Butez, lui, acceptait la décision. "C’est frustrant pour un gardien, mais il y avait contact. Donc, je peux comprendre l’arbitre."