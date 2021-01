L'équipe de deuxième division a éliminé le Bayern Munich, détenteur de la Coupe, au deuxième tour après la séance des tirs au but (6-5). Kiel avait égalisé de justesse (2-2) dans le temps réglementaire. "Je suis en état de choc. Nous sommes tous très déçus", a répondu Hans-Dieter Flick, l'entraîneur du Bayern qui avait réalisé le triplé la saison dernière Championnat, Coupe, Ligue des Champions.

"C'est encore cette égalisation très tardive qui me dérange le plus", regrettait Flick après la rencontre. "Il n'y a plus d'excuses pour cela, nous devrions juste oublier cela rapidement. Nous allons nous entraîner dur et regarder vers l'avenir".

Le Bayern, leader du championnat, a également perdu contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga vendredi dernier (3-2). "Non, nous ne sommes pas dans notre meilleure phase", a admis l'attaquant Thomas Müller. "Cette élimination est une grosse déception dont il faudra nous accommoder."