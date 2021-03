Conditionné au fait que les clubs s'engagent à ne pas augmenter leurs cotisations et que les communes bénéficiaires ne revoient pas les loyers à la hausse quand elles sont propriétaires des infrastructures sportives, ont précisé les ministres régionaux Christophe Collignon (Pouvoirs locaux) et Jean-Luc Crucke (Infrastructures sportives), interrogés mercredi, en séance plénière du parlement wallon, par les députés René Collin (cdH) et Eddy Fontaine (PS). Mardi, les autorités régionales ont annoncé se préparer à débloquer une enveloppe globale de 22 millions d'euros à destination des communes afin de pérenniser l'activité des clubs sportifs wallons, confrontés aux conséquences de la crise sanitaire.

"La Wallonie a fait le choix de prendre ses responsabilités", a souligné le ministre Collignon alors que René Collin se félicitait que le gouvernement se soit finalement rangé derrière la proposition qu'il avait formulée à la mi-février.

Dans une lettre ouverte aux ministres Crucke et Glatigny, en charge des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), le député humaniste proposait en effet que la Région aide les clubs situés sur son territoire par l'intermédiaire des communes. "Il peut y avoir une coopération financière entre la Région et la FWB. La Région pourrait également subsidier les communes qui aideraient à leur tour les clubs sportifs situés sur leur territoire", écrivait-il après que les aides directes aux clubs sportifs envisagées par Jean-Luc Crucke eurent été recalées par l'inspection des Finances.

"Cette fois, nous avons reçu un avis favorable", a assuré le ministre des Infrastructures sportives. "Quant aux accords de coopération que vous suggériez, nous ne sommes pas adeptes des tripotages institutionnels", a-t-il ajouté à l'attention de René Collin.

"Nous avons appris une leçon. Nous devrons nous en souvenir quand on réorganisera les compétences intra-francophones. Il me semble que cette manière pourrait être bien gérée de Namur", a de son côté estimé Christophe Collignon.