L'Espagne s'est montrée plus forte que l'Allemagne (2-1) dimanche à Udine en finale de l'Euro espoirs (U21) de football.

Les Espagnols ont ainsi pris leur revanche sur les Allemands, deux ans après être passés à côté du trophée en Pologne face à la Mannschaft, alors emmenée par le Bavarois Gnabry. Les coéquipiers de la star du Real Madrid Ceballos, déjà élu meilleur joueur de l'Euro 2017, égalent le record de l'Italie avec cinq sacres dans la compétition.

Sur la première occasion de la rencontre, l'Espagne faisait directement la différence. Fabian (7) armait une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui faisait mouche. L'Allemagne faisait ensuite le pressing pour revenir au score, sans toutefois parvenir à inquiéter le portier espagnol Sivera.

Au retour des vestiaires, le milieu de terrain allemand Amiri (48) mettait immédiatement Sivera à contribution. L'Espagne parvenait tout de même à inscrire le but du chaos à la 69e minute. Après un premier tir de Fabian, Olmo profitait d'une mauvaise interception du portier allemand Nubel pour doubler la mise. Les Allemands accusaient le coup et étaient tout proche d'encaisser un nouveau but. Soler (81) décochait une frappe qui venait heurter le montant allemand. À deux minutes du terme, l'Allemagne reprenait espoir grâce à un tir puissant d'Amiri (88) mais les Espagnols tenaient bon jusqu'au bout.