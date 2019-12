Ilias Moutha Sebtaoui n’a pas été le transfert le plus médiatique de l’été du côté du Sporting Charleroi. Ce gardien de but, libre de tout contrat après avoir passé un an à Anderlecht, a pourtant signé chez les Zèbres avant d’être prêté dans la foulée à Dudelange, en D1 luxembourgeoise pour toute la saison.