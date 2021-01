Il a signé un contrat jusqu'à la fin de l'année 2022. L'Estonie est un des quatre adversaires de la Belgique en qualifications de la Coupe du monde 2022. Häberli, 46 ans, était sans emploi depuis son licenciement de Lucerne le 16 décembre à la fin de l'année 2019. L'ancien attaquant de Young Boys, succède à l'Estonien Karel Voolaid, en poste depuis juillet 2019 dont le contrat n'a pas été renouvelé. Ce sera sa première expérience à l'étranger. Outre Lucerne, où il est resté de février à décembre 2019, le Suisse a entraîné brièvement Bâle avant d'en devenir le T2.

L'Estonie, 109e au classement de la FIFA, est un des adversaires des Diables rouges dans le groupe E des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Hazard, Lukaku, De Bruyne & Co joueront en Estonie le 2 septembre prochain et recevront le pays balte le 13 novembre. Le Pays de Galles, la République tchèque et la Biélorussie font également partie de ce groupe. Le vainqueur du groupe ira au Qatar. Le 2e classé jouera les barrages.