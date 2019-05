Ils se nomment Jérémy Landu, Senne Lammens, Rob Nizet, Tibo Persyn, Jérémy Doku, Samuel Asoma ou encore Wouter George et viennent du Standard, d’Anderlecht, de La Gantoise, de Genk, du Club Bruges ou de l’Inter. Mais, ce vendredi, ils se frotteront tous ensemble à la République tchèque pour donner le coup d’envoi de leur Euro U17 organisé en Irlande.

Pour la quatrième fois en cinq ans, la Belgique est qualifiée pour la phase finale de cette compétition. Cette fois, les joueurs de Bob Browaeys ont encore brillé fin mars avec trois victoires lors d’un tour élite en Hongrie. Quelques semaines plus tard, les voilà reversés dans le groupe A aux côtés de la Grèce, de la Tchéquie et du pays hôte, l’Irlande.

Le challenge est de taille mais ces jeunes nés en 2002 n’ont peur de rien. Ils restent d’ailleurs sur une série de six victoires en autant de rencontres. "Le premier objectif est de passer le premier tour mais je pense bien que ces jeunes peuvent rêver du titre européen" , commente le coach, Bob Browaeys. "Cette équipe sort de deux campagnes de qualifications excellentes. Nous sommes des outsiders pour le titre mais nous pouvons rêver. Ce groupe est un groupe adulte et qui a confiance en lui. Les joueurs sont concentrés sur leur objectif et veulent faire le maximum. S’ils veulent aller au bout, ils devront dépasser leurs limites. Et je sais qu’ils sont capables de le faire."