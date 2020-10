De nombreuses stars se battront dès ce jeudi soir pour participer à l’Euro en juin.

Ils auraient dû se disputer les 26 et 31 mars dernier. Il a finalement fallu patienter sept mois de plus pour les seize équipes qualifiées pour ces barrages. Chaque nation en lice disputera une demi-finale ce jeudi. Et chaque vainqueur jouera ensuite sa place à l’Euro le 12 novembre. Au bout du compte, seuls quatre pays rejoindront les vingt autres déjà qualifiés. Certaines stars européennes vont donc inévitablement passer à la trappe. Tour d’horizon.