Samedi soir, Dortmund disputait sa demi-finale de coupe d'Allemagne face à Holstein Kiel. Si l'équipe d'Edin Terzic s'est facilement imposé (5-0), c'est une blessure qui a marqué les esprits: celle du jeune Mateu Morey. Le latéral droit de 21 ans, qui a supplanté Thomas Meunier depuis le départ de Lucien Favre, s'est gravement blessé au genou en tentant d'intercepter un ballon.

Sebastien Kehl, directeur du football de l'équipe première du Borussia, a confirmé la mauvaise nouvelle: "Nous avons pu tout de suite voir qu'il était gravement blessé. On a entendu ses cris dans le stade et dans le vestiaire. Mateu souffre d'une grave blessure aux ligaments et à la capsule articulaire du genou. Il sera indisponible pour très longtemps."