La Canadienne Christine Sinclair a établi le record international de buts en sélection, messieurs et dames confondus, mercredi à Brownsville, aux Etats-Unis.

L'attaquante a inscrit deux buts lors du large succès de son équipe contre Saint-Kitts-et-Niévès (11-0), portant son total à 185 réalisations pour l'équipe nationale canadienne. Sinclair, 36 ans et active en sélection depuis l'âge de 16 ans, devance désormais d'une longueur l'Américaine Abby Wambach, retraitée.

"Je suis vraiment une fière Canadienne, et quand j'ai débuté en équipe nationale, j'avais le but et le rêve de dépasser Mia Hamm un jour", a affimé Christine Sinclair sur le site de sa fédération Canada Soccer. "J'aurais évidemment dû viser plus haut, ne sachant pas qu'Abby Wambach allait la dépasser, mais je n'aurais jamais pu imaginer atteindre le total que j'ai. Pour tous ceux qui m'ont soutenu pendant ma carrière, je dis un gros merci."

Christine Sinclair, faite officier de l'Ordre au Canada en 2018, est la seule joueuse de l'histoire du football féminin, avec la Brésilienne Marta, a avoir marqué dans cinq Coupes du monde différentes.