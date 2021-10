L'IFAB, l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du football, a recommandé mercredi que chaque compétition puisse autoriser les équipes participantes à effectuer jusqu'à cinq remplacements par match.

En 2020, lorsque les compétitions ont repris après l'interruption provoquée par la pandémie de coronavirus et que les équipes s'apprêtaient à affronter des calendriers très denses, l'IFAB avait permis, de manière provisoire, aux compétitions nationales et internationales de passer de trois à cinq remplacements par match. Cet amendement temporaire avait été prolongé en mai 2021 pour les compétitions se terminant avant le 31 décembre 2022.

"Depuis lors, plusieurs confédérations, associations membres, ligues et autres parties prenantes clés ont demandé l'inscription définitive de cet amendement dans les Lois du Jeu (édition 2022/23)", a expliqué l'IFAB dans un communiqué. Les groupes consultatifs Technique et Football de l'IFAB se sont réunis mercredi. Ils recommandent que "les organisateurs de compétitions puissent décider d'accroître ou non le nombre de remplacements autorisés en fonction des besoins de leur environnement footballistique." En revanche, le nombre d'opportunités de remplacement devra rester le même, à savoir trois fenêtres hors mi-temps.

L'IFAB se penchera sur la question lors de sa séance de travail annuelle du 25 novembre et lors de son assemblée générale annuelle des 4 et 5 mars 2022 à Zurich.