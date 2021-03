Charleroi a été frappé de plein fouet par le coronavirus. Au total, pas moins de 24 membres du club (joueurs, staff, personnel de bureau) ont été contaminés par le Covid-19 ces derniers jours.

Le Sporting n’est pas le seul club belge à avoir dû faire face à un cluster en son sein ces derniers mois. Eupen, le Beerschot, Saint-Trond… : de nombreuses équipes ont vu une ou plusieurs de leurs rencontres être reportées en raison de la maladie.

Mais une fois négatifs au Covid-19 et sortis de quarantaine, les joueurs sont-ils prêts à se montrer aussi performants qu’avant ? "Même si nous n’avons pas encore assez de recul, nous avons vu certains comportements anormaux chez nos joueurs", avance Pierre-Yves Hendrickx, secrétaire général de Charleroi, au sujet de Zèbres touchés par le virus dans le passé. "Pour certains, on se dit qu’ils avaient plus facile et qu’ils faisaient plus de kilomètres avant, qu’ils ne réagissaient pas de telle ou telle manière. Je pense qu’il y a un impact sur les performances sportives même si nous n’avons pas encore de preuves."



(...)