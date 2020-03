L'édito du lundi par Benoît Delhauteur.

Se lever le matin du jour J avec la boule au ventre. Voir les minutes qui passent, lentement, jusqu’à l’heure de vérité. Exulter, au coup de sifflet final. Célébrer ensemble ce titre qu’on attendait depuis si longtemps, ou que l’on n’avait jamais vécu. Savourer le moment.

Quel que ce soit le niveau, de la quatrième provinciale aux plus grands clubs d’Europe, et quel que soit votre rôle - supporter, dirigeant, coach ou joueur -, la fête d’un titre est l’une des plus belles émotions que peut offrir le football.

(...)