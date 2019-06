Le footballeur professionnel Yassine El Ghanassy s'est vu confirmer le jugement du tribunal de police par le tribunal correctionnel de Bruges vendredi.



Celui-ci l'a donc également condamné à une interdiction de conduire de six mois ainsi qu'à une amende de 3.360 euros. Alors qu'il n'était plus autorisé à conduire, le footballeur avait brûlé un feu rouge à Ostende.

Les faits datent du 1er novembre 2016 alors que M. El Ghanassy était joueur au KV Ostende. La police avait constaté que le footballeur avait brûlé un feu rouge. Par ailleurs, il ne pouvait pas conduire car il avait écopé d'une interdiction de conduire et devait repasser des examens pour récupérer son permis. Pour avoir brûlé le feu, El Ghanassy a été condamné par défaut le 19 novembre dernier par le tribunal de police à une amende de 360 euros et à 15 jours d'interdiction de conduire. Mais, comme il roulait sans permis, l'amende a été relevée de 3.000 euros et il a écopé de six mois d'interdiction de conduire. Le footballeur a déjà été condamné pour une vingtaine d'infractions au code de la route. Il a été notamment condamné à une peine de prison de six mois et sa Porsche Carrera a été saisie.

Le tribunal correctionnel a estimé que le footballeur se cachait trop facilement derrière ses changements d'adresse et transferts et a confirmé le jugement du tribunal de police sur toute la ligne.