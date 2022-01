Cela doit vous avoir frappé en lisant votre journal ces derniers mois : après une carrière de 49 ans comme journaliste sportif à La Dernière Heure et son prédécesseur Les Sports, notre cher collègue Michel Dubois (71 ans) a définitivement pris sa retraite. La DH n’a pas seulement perdu sa meilleure plume et un travailleur assidu, mais aussi son élément le plus expérimenté et un homme d’une gentillesse exceptionnelle.