L'UEFA a invité les secrétaires généraux de ses 55 fédérations membres à une vidéo conférence mercredi midi, a indiqué lundi l'Union européenne de football.

Le but de cette vidéo conférence sera de faire le point sur les progrès réalisés par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et d'étudier les différentes options identifiées concernant le report des matches à la suite de l'arrêt des compétitions causé par la pandémie de Covid-19.

Les développements de toutes les compétitions interclubs et pour équipes nationales de l'UEFA, ainsi que les progrès réalisés à l'échelle mondiale et européenne sur des questions telles que les contrats de joueurs et le système des transferts seront examinés au cours de cette réunion, précise l'UEFA.

Pour rappel, l'UEFA a décidé de reporter d'un an l'Euro 2020, qui devait se dérouler cet été dans douze villes européennes, en raison du coronavirus, et de prolonger la fin de saison à la date du 30 juin.