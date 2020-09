La fédération continentale, l'UEFA va rembourser quelque 575 millions d'euros aux chaînes de télévision détentrices des droits de diffusion des compétitions européennes.

Le président de l'Association européenne des clubs (ECA), Andrea Agnelli, a révélé cette information mardi au cours de la réunion virtuelle de l'ECA. Ce remboursement est dû à la suspension de cinq mois de la Ligue des champions et de l'Europa League et leur reprise au mois d'août mais avec un nombre de matchs réduits.

Cet argent devait à l'origine être redistribué aux différents clubs a précisé Agnelli durant l'assemblée virtuelle de l'ECA.

Selon l'accord initial, l'UEFA aurait dû gagné la saison passée 3,25 milliards d'euros dont 2,55 milliards d'euros auraient été répartis entre les les clubs participants aux deux compétitions.

Il n'a pas été précisé si les clubs subiraient la totalité des 575 millions d'euros de perte ou si l'UEFA prendrait une partie à sa charge.

Agnelli, le président de la Juventus, championne d'Italie, a répété que les clubs européens allaient perdre 4 milliards d'euros au cours des saisons 2019-2020 et 2020-2021 en raison de la pandémie.

Les matchs à huis clos ont touché les recettes issues de la vente de billets et Agnelli a déclaré qu'il attendait également moins d'argent des sponsors et des transferts. Selon lui la saison à venir sera "très, très difficile, tant sur le et en dehors du terrain".

Il a également suggéré que les discussions sur la réforme de la Ligue des champions pour le nouveau cycle à partir de 2024 seront reportées à l'année 2021.

Le président de l'UEFA, Aleksandar Ceferin, avait récemment déclaré qu'il pouvait envisager l'an prochain d'organiser, comme ce fut le cas cette année au Portugal et en Allemagne de l'Ouest, des tournois pour conclure la Ligue des champions et l'Europa League.