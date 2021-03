L'Union Belge (URBSFA), Voetbal Vlaanderen et l’ACFF ont annoncé ce mardi le lancement d'un nouveau plan d'action contre le racisme et les discriminations. Les trois entités du football belge veulent en finir avec toutes les exclusions fondées sur la couleur de peau, la religion, le sexe, les préférences sexuelles, les capacités physiques ou mentales ou d’autres différences. Et ce, tant sur le terrain qu’en dehors. Peter Bossaert, le CEO de l'URBSFA, et son équipe sont à la base de ce plan.

M. Bossaert, pourquoi avoir choisi de lancer ce plan maintenant ?

"C'est un problème social et sociétal profondément ancré. Il n'y a jamais de mauvais moment pour lancer un tel plan. Mais tout a en réalité débuté à la suite du mouvement Black Lives Matter. J'ai demandé à notre équipe de rassembler des acteurs avec divers antécédents car ce n'est pas à nous, avec notre situation personnelle, de déterminer ce qu'il faut faire. Nous ne sommes pas des gens discriminés."

(...)