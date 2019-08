L'Union belge de football (URBSFA) a annoncé jeudi la mise en place d'une fan zone autour du stade Den Dreef, à Louvain, lors des quatre rencontres à domicile des Red Flames en qualification à l'Euro féminin 2021.

"C'est une première pour le football féminin en Belgique", a précisé l'URBSFA.

"Afin de motiver les foules, l'URBSFA prévoit pour les matchs à domicile contre la Croatie (3 septembre), la Lituanie (12 novembre), la Suisse (14 avril 2020) et la Roumanie (18 septembre 2020) une fanzone pour renforcer le lien entre les Red Flames et leurs supporters", a expliqué l'Union belge dans un communiqué.

La fanzone ouvrira une heure et demie avant le coup d'envoi de chaque match à domicile de la campagne. Les supporters pourront profiter d'un terrain de Panna, d'un bowling, d'un photobooth et de dj-sets. "L'ambiance sera ainsi au rendez-vous avant le coup d'envoi et les Red Flames pourront profiter à quatre reprises d'un réel avantage de jouer à domicile", détaille l'Union belge.

"Nous avons de grands projets pour le football féminin en Belgique. L'Euro 2021 est une étape importante dans le cadre de ce projet", a précisé Manu Leroy, directeur marketing de l'Union belge. D'autres détails du projet seront expliqués lors du premier sommet du football féminin qui se tiendra à Bruxelles le mardi 27 août.