Depuis le départ de Chris Van Puyvelde pour la Chine il y a près d’un an, la fédération n’a plus de directeur technique. Roberto Martinez a repris, ad interim, les fonctions mais il ne pourra plus combiner avec son job de sélectionneur alors que l’Euro approche à grands pas.

L’Union belge a donc lancé une offre d’emploi pour trouver son nouveau directeur sportif. L’heureux élu (ou élue) devra disposer de la Licence pro, être trilingue (français, néerlandais, anglais), expérimenté(e) dans le domaine sportif (mais pas nécessairement dans le football) et avoir des aptitudes dans le people management.

Le futur directeur technique s’occupera de toutes les équipes nationales, des U15 aux A, chez les hommes et les femmes, mais aussi du futsal et du beach-soccer. Parmi les noms qui circulent, celui d’Ariel Jacobs comme évoqué dans nos colonnes en juillet. Johan Walem pourrait aussi se montrer intéressé.

Intéressé(e) ? Vous avez jusqu’au 30 novembre pour envoyer votre candidature à l’adresse mail vacature@footbel.com.