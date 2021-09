"Ces 4,000 clubs amateurs jouent un rôle déterminant dans l'identification et la sensibilisation de ces problématiques", a expliqué l'Union belge dans un communiqué de presse publié jeudi. Chaque club amateur du pays recevra par courrier sept affiches officielles Come Together. Dessus apparaîtront la Red Flame Kassandra Missipo, le Diable Rouge Romelu Lukaku, l'arbitre professionnel Nicolas Laforge ainsi que quatre ambassadeurs du football amateur. Chaque club devra ensuite coller ces affiches dans les endroits les plus visibles de ses infrastructures. Le but de cette action sera d'attirer l'attention des spectateurs sur la nouvelle fonctionnalité de l'application RBFA, permettant de signaler les actes racistes ou discriminatoires.

"La plateforme de dénonciation en ligne est une réelle avancée", explique le conseiller de l'ACFF Marvin Olawaiye. "L'intérêt d'avoir un tel outil est qu'il permet à chaque acteur du football - victime ou témoin d'un acte discriminatoire - de prendre la parole de manière sécurisée et avec un suivi de la Fédération pour traiter chaque plainte".

Outre cela, le club récompensé sera celui ayant le mieux appliqué les cinq points d'action du plan Come Togeher. Pour ce faire, ils devront également diffuser les messages Come Together sur leurs réseaux sociaux, organiser une formation de la fédération contre la discrimination, désginer une personne comme point de contact en matière d'intégrité et enfin organiser une action simple pour dénoncer la discrimination et le racisme.

"Notre volonté est de les accompagner en leur fournissant les outils adéquats pour concrétiser leur engagement de manière durable" conclut Marvin Olawaiye. " Le badge « Come Together » sera le symbole de reconnaissance pour mettre la lumière sur l'investissement du club".