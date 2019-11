Le football rencontre un engouement toujours plus important en Belgique. Raison pour laquelle l’Union belge lance sa campagne "love football" pour encourager les filles à y jouer. Dans ce cadre, l’URBSFA se rendra, dès janvier 2020, dans plus de cent écoles réparties aux quatre coins du pays pour y rencontrer les enseignants, les jeunes filles et leurs parents. L’Union belge veut ainsi inspirer les filles âgées de 5 à 12 ans et leur faire découvrir la magie du football. Les Red Flames Elena Dhont et Shari van Belle sont les ambassadrices de cette action. Cette campagne constitue la première phase du plan d’action ambitieux de l’URBSFA #theworldatourfeet qui vise à recruter d’ici 2024 deux fois plus de filles dans les clubs de football belges. L’Union belge va investir au minimum trois millions d’euros dans ce plan d’action au cours des deux prochaines années.

Début octobre, le football belge comptait 39.901 footballeuses dans ses rangs et 673 équipes exclusivement féminines participant à une compétition réservée aux filles. Il s’agit d’une augmentation de plus de 6 % et d’une évolution très positive pour la quatrième année consécutivement. Selon une étude, le sport contribue à l’émancipation des filles et des jeunes femmes et leur donne davantage de confiance en elles. Mais ces chiffres pourraient encore grimper quelque peu. D’ici 2024, l’Union belge souhaite ainsi passer de 40.000 à 80.000 joueuses de football, femmes et filles confondues.

"Bien que de plus en plus de filles se soient mises à jouer au football, nous constatons qu’elles ne représentent pas encore 10 % de tous les joueurs. C’est pourquoi, nous avons eu l’idée de Love Football pour passer à la vitesse supérieure dès l’automne et proposer ce sport aux jeunes filles âgées de 5 à 12 ans. Love Football leur offre un petit coup de pouce via l’école, en leur proposant de chouettes danses, des activités de bricolage et de dessin, des initiations au football et un tournoi de football national réservé aux équipes féminines", explique Katrien Jans, manager du football féminin à l’URBSFA.

Afin de donner de la visibilité à cette campagne, nos deux Red Flames (Shari Van Belle et Elena Dhont) ont imaginé deux "Love Football Dances" : Shari pour les jeunes filles de 5 à 8 ans et Elena pour celles de 9 à 12 ans. Les enseignants qui inscrivent leur classe à Love Football et font danser les enfants sur les pas inventés par nos deux joueuses auront peut-être la chance de rencontrer une joueuse des Red Flames, ou de remporter des tickets pour des matches des Red Flames, des buts de football pour la cour de récréation ou une initiation au football à l’école.

"Les cent premières écoles qui s’inscrivent dès aujourd’hui via notre site internet lovefootball.be recevront un kit contenant des brassards, des dépliants, des posters et des autocollants pour fenêtres pour toute la classe, afin de motiver les jeunes filles à jouer au football", poursuit Katrien Jans, manager du football féminin à l’URBSFA.

Enfin, l’Union belge organise de mars à mai 2020 un grand tournoi national de football pour les filles âgées de 7 à 9 ans et de 9 à 11 ans. Pendant plusieurs après-midis, le mercredi, des équipes composées de cinq à huit filles maximum s’affronteront au cours de matches de quinze minutes. Le tournoi se déroulera à quatre endroits : Gand (Blaarmeersen), Louvain (Sportkot), Liège (Standard de Liège) et Tubize (Belgian Football Centre).