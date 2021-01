Un match sur un ring de boxe opposant Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic vaudrait certainement le coup d'oeil. Mais sur un terrain de foot, c'est une autre histoire. Ce mardi, l'Inter Milan est venu à bout de son ennemi juré, l'AC Milan, en Coppa Italia. Et Big Rom fait les grands titres des journaux italiens. Mais pas pour des raisons liées à son talent ou son penalty marqué. Non, c'est bien l'altercation entre les deux colosses qui est mise en avant.

La Gazzetta dello Sport a même choisi de mettre le tête contre tête entre le Belge et le Suédois en Une avec comme titre: "La Bagarre Lukaku - Ibra". Dans ses pages, le quotidien détaille les raisons de cette joute verbale et presque physique. "Le combat à la fin de la première mi-temps entre les deux, avec des mots qui évoquent les parents, les origines africaines et les idées religieuses, risque de ne jamais être oublié. Après tout, le fait que les deux ne s'aimaient pas était une chose connue. Surtout depuis qu'Ibra avait parié sur les compétences techniques de Romelu à United."

Selon le quotidien le plus lu d'Italie, ce spectacle n'avait rien à faire sur un terrain de football. "Des rituels et des buts vaudous. Voici le résumé de ce derby teinté de honte. Le pire de la honte, la Scala du football comme saloon. Dommage que le film soit triste. Ibrahimovic et Lukaku marquent, oui. Mais de cette nuit froide, personne ne se souviendra du but venant de la droite du Suédois ou de la rigueur sur penalty du Diable rouge."

Pour le Corriere dello Sport, ce combat était une vraie honte comme le journal le titre sur sa Une. "C'était une querelle sensationnelle" explique le quotidien. Même Tuttosport, pourtant fortement branché sur la Juventus, a choisi de placer en première page la bagarre entre les deux hommes.

Eurosport Italia a lui estimé que cette altercation a mis un peu de piment dans ce match historique. "Un derby reste un derby. Même à huis clos. Dans un San Siro désert, Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku ont chauffé l'ambiance du derby de Milan ce mardi soir en quart de finale de Coupe d'Italie. Peu avant la fin de la première mi-temps, l'attaquant suédois, buteur pour l'AC Milan, a failli en venir aux mains avec celui de l'Inter, totalement hors de lui."

Il n'y a pas que les médias italiens qui ont été impressionnés par le duel entre les deux attaquants. Le journal l'Equipe évoque également "le Clash Lukaku - Ibra". "Deux mastodontes tête contre tête ! Zlatan Ibrahimovic (1,95m, 95kg), l'attaquant du Milan, et Romelu Lukaku (1.90m, 94kg), celui de l'Inter, se sont invectivés ce mardi soir lors du quart de finale de Coupe d'Italie entre les deux équipes."

Une chose est sûre, le prochain derby de Milan s'annonce électrique ! Le 21 février, les deux ennemis jurés se retrouveront pour un match au sommet de la Serie A.