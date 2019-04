L’Ajax, Barcelone, la Juventus, Liverpool & co saluent la qualité du tournoi organisé par le Crossing Schaerbeek.

L’affiche de la 16e édition de la Brussels Football European Cup promettait du grand spectacle, avec un plateau composé de clubs aussi prestigieux que Barcelone, la Juventus, l’Ajax, Liverpool, Manchester City, Chelsea et bien d’autres clubs européens. Et le spectacle fut bel et bien au rendez-vous avec des rencontres passionnantes, des gestes techniques et des buts dignes des Messi, Ronaldo & co, mais aussi et surtout, beaucoup de respect et de fair-play, de quoi confirmer l’excellente image dont jouit le tournoi du Crossing aux quatre coins de l’Europe.

Preuve que le tournoi séduit les plus grands, le FC Barcelone avait envoyé ses meilleurs jeunes U9 à Schaerbeek. Des Blaugrana ravis d’être de la partie. « Ce tournoi est le plus relevé auquel nous avons participé cette année. C’est le seul endroit où l’on peu retrouver les plus grands noms du football européens réunis. On a vraiment été impressionné par le niveau de jeu et par la qualité de l’organisation », débute Albert, l’un des formateurs U9 du Barça.

« L’un des meilleurs tournois du monde »

Si le FC Barcelone fut l’une des attractions du week-end, le club qui règne en maître sur la Brussels Football European Cup depuis trois ans, c’est bien l’Ajax Amsterdam. Si le Standard de Liège s’est imposé le samedi dans la catégorie U8, l’Ajax a remporté le tournoi pour la troisième fois de suite chez les U9. « C’est l’un des meilleurs tournois U9 du monde. L’organisation est très bonne, le niveau des équipes est très élevé, avec la présence de grands clubs européens. Chaque année, nous sommes très heureux d’être de la partie et d’avoir la chance de jouer des matchs de haut niveau. Et puis remporter ce tournoi, c’est une sensation incroyable. Tout au long de l’année, vous travaillez dur avec les enfants et avec le staff pour progresser et puis disputer ce tournoi, dans ce stade, en fin de saison, c’est une sorte de récompense. Encore plus quand vous parvenez à le remporter trois fois de suite », confie Rik Verhage, l’un des coach de l’Ajax.