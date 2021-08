© Montage (IPM et Belga)

Un nul à domicile et deux défaites en déplacement. Voilà le bilan dramatique de nos trois représentants en Coupe d’Europe, jeudi dernier. Les trois matchs retours de ce jeudi s’annoncent cruciaux pour le coefficient de la Belgique. Anderlecht, Gand et l’Antwerp ont 270 (ou 360) minutes pour faire basculer la situation inquiétante en leur faveur. Avec trois éliminations, notre champion ne sera plus automatiquement qualifié pour la Ligue des champions.

Même si le Lotto Park n’était pas rempli (malgré des places à 5 et 10 euros), l’ambiance qui régnait à Anderlecht – Vitesse en disait long sur l’attrait du football européen au Parc Astrid. La majorité des 418 matchs précédents a plus marqué les supporters qu’un RSCA – Courtrai ou un Seraing – RSCA.