Mardi, Marko Bakic (Mouscron) est sorti à la 44e. Mercredi, Serge Leuko (Beveren) est sorti à la 32e. Jeudi, Noa Lang (Club Bruges) est sorti à la 37e et Rocky Bushiri (Malines) à la 70e. Vendredi, Mamadou Fall (Charleroi) est même sorti à la 7e. Dimanche, c’était au tour de Vadis Odjidja (Gand) de devoir être remplacé à la 20e, tout comme les Malinois Storm (à la 66e) et Mrabti (à la 79e) et le Standardman Oulare (12e).

Tous, ils avaient la même blessure : une élongation ou déchirure musculaire à la cuisse, populairement appelée "claquage". Le claquage est une blessure fréquente dans le football, mais elle est surtout encourue par des joueurs explosifs et… fatigués.