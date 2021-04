Ai-je déjà vu un joueur plus fort dans le championnat belge ? Non, je ne pense pas." Signé Théo Bongonda à propos de lui-même. C’était en novembre dernier dans les colonnes de la DH. Cinq mois plus tard, voilà le Carolo qui soulève le premier trophée de sa carrière en ayant offert l’assist sur le premier but limbourgeois puis en marquant le second au bout d’une solide seconde période.

En prenant la Coupe nettoyée au gel hydroalcoolique après la rencontre, on est convaincu que Bongonda a eu une pensée pour Roberto Martinez, d’ailleurs présent au stade Roi Baudouin dimanche. Le Genkois se demande toujours pourquoi il n’a jamais reçu sa chance avec les Diables. Il ne comprend pas pourquoi des garçons comme Verschaeren, Doku ou Trossard sont toujours passés avant lui. Il sait qu’il ne sera pas à l’Euro cet été. Et il commence à penser qu’il ne sera jamais en équipe nationale belge. Il file sur ses 27 ans et c’est probablement trop tard dans un football où on aime de plus en plus ce qui est (très) jeune.