C’est la même rengaine partout : le Covid a privé les clubs de football d’énormément d’argent. Des millions en moins qui sont devenus des milliards au niveau européen (un économiste a estimé la perte à cinq milliards pour tous les clubs de première division dans la zone UEFA). Alors, forcément, le virus est devenu l’ennemi numéro un du ballon rond. Il faut l’éliminer pour retrouver tout l’argent d’avant. Et en attendant, il faut l’écarter le plus possible du monde du football.