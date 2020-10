Le championnat des Pays-Bas ne vaut rien. Et le foot féminin, c’est nul. C’est ce qu’on a pu lire ce week-end après les victoires 13-0 de l’Ajax samedi et 11-0 de la France vendredi.

Ou plutôt les défaites de Venlo et de la Macédoine du Nord. Comme si un score-fleuve faisait d’emblée perdre toute crédibilité à la compétition qui abrite la rencontre. Appelez ça casquette, raclée, correction, punition, pilule, humiliation ou comme vous voulez mais nous, on adore ça. Parce que quand ça cartonne, on assiste souvent à un bout d’histoire du football.