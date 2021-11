On ne sait pas s’il y a un Dieu du football belge (s’il existe, ça doit être un gars rigolo) mais mieux vaut le prier quand même cette semaine. Nos quatre clubs engagés en Europe, mercredi et jeudi, sont dans un moment important, voire décisif. Si ça se passe mal, on pourrait déjà dire adieu au ticket direct pour les poules de la Ligue des champions la saison suivante. On risque de plus trembler qu’à Halloween.