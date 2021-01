La chronique de Jean-Marc Gheraille



Ce titre pourrait paraître volontairement et même inutilement provocateur. Au-delà d’une impression diffuse, une étude officielle et scientifique des universités du Kent et d’Oxford le prouve : les défaites créent davantage de liens forts que les victoires.

En Premier League, où l’étude a eu lieu, ce sont les supporters (c’est un mot très british…) de Crystal Palace et de West Bromwich, pas vraiment des cadors, qui possèdent le plus grand attachement à leurs couleurs. Au contraire des fans (tiens, encore un mot anglais) de Liverpool, Chelsea ou Manchester United plus volages.

(...)