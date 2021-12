Un mot d’abord pour applaudir la décision de la WTA d’annuler tous les tournois de tennis féminin en Chine tant que Peng Shuai ne retrouve pas une véritable liberté de parole et de mouvement. Le monde sportif, du moins une partie, commence à se mobiliser et a montré l’exemple. Tant mieux.

Revenons alors (une dernière fois ?) sur l’événement footballistiquo-médiatique de la semaine : l’attribution du Ballon d’or. Le septième déjà pour Lionel Messi. Comme un sentiment de lassitude mais aussi d’incompréhension. Ne vous méprenez pas : l’Argentin est et reste, malgré le poids des ans, l’un des meilleurs joueurs de la planète. Si ce septième titre souffre de controverses, c’est entre autres parce que "la puce" a été moins performante que de coutume. Cela n’aurait pas été un scandale ou une honte de récompenser un autre joueur. Mais qui ne me direz-vous ?

Plusieurs hypothèses. Primo. Robert Lewandowski, même si, il faut le reconnaître, il pouvait avancer davantage d’arguments lors du Ballon d’or 2020 qui a été zappé du palmarès pour de curieuses histoires de Covid. Secundo. Jorginho. Évidemment, ce n’est pas très funky ou people, mais l’Italien d’origine brésilienne a remporté les deux trophées les plus convoités du millésime : la Ligue des champions et l’Euro. Les Kante, Mbappé, Salah, Benzema et Cie ne pouvaient décemment prétendre cette fois à décrocher le "globe doré".

Le hic pour une kyrielle de joueurs de talent, c’est de tomber pile poil sur un interminable duel de titans entre deux géants, Ronaldo et Messi, qui squattent le palmarès depuis 2008 (seul "intrus", Luka Modric, le Croate du Real Madrid, en 2018, après la Coupe du monde).

Une suggestion personnelle qui n’a aucune chance d’être entendue et encore moins d’être retenue. Ce référendum est hautement subjectif. Il est dépendant de votants dont les qualités de connaisseur sont très fluctuantes et peu enclines à sortir de leur zone de confort.

Une suggestion donc. Pourquoi ne pas fixer une limite de nombre de Ballons d’or attribué à un seul joueur ? Trois par exemple. Cela permettrait d’abord de voir de nouveaux noms mais aussi de renouer avec un suspense qui n’existe plus.

Le Ballon d’or 2022, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ?