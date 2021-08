Il y a un peu moins de dix ans, aux prémices du projet, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas caché sa volonté non pas d’acheter le futur Lionel Messi mais de le former. Au final, le président parisien n’a fait ni l’un ni l’autre et s’est offert la version originale qui était là, libre comme l’air.

L’ironie de l’histoire veut que l’un des transferts les plus retentissants de ce jeu devenu un business se soit conclu sans indemnité. Le PSG appréciera. Le FC Barcelone un peu moins.