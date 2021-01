La chronique de Miguel Tasso.

La polémique autour de la création d’une Super League exclusive, réservée aux plus grands clubs européens, symbolise le flou artistique qui balise actuellement la planète foot. D’un côté, plusieurs grands clubs souhaitent augmenter leurs profits en créant une sorte de NBA du ballon rond. De l’autre, les Fédérations nationales et internationales, allergiques au changement et soucieuses de préserver leur pré carré, font la sourde oreille à toute (r)évolution. La hache de guerre est déterrée.