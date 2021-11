Info ou intox ? À en croire Gianni Infantino, la nouvelle génération n’est plus aussi accro au foot que les précédentes. Et le président de la Fifa n’est pas le seul à penser de cette façon. Faut-il rappeler que cet argumentaire avait aussi été utilisé par les clubs frondeurs lorsqu’il fut question, au printemps dernier, de la création d’une Super League européenne réservée aux plus grosses écuries.

(...)