En ces temps de Covid-19, cette phrase prend tout son sens concernant le public lors des récents matchs de football, que ce soit dans ce début de championnat belge ou en Coupe d’Europe lors des Finals 8.

Influence du public sur les joueurs et leur influx nerveux, leurs prises de décisions, leur énergie. Influence aussi sur les entraîneurs et leurs changements. Quel entraîneur n’a-t-il pas déjà effectué un changement en fonction des réactions du public par rapport à un joueur ? Et enfin, influence sur les arbitres qui doivent décider de siffler ou non une faute en une fraction de seconde !

(...)