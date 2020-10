La chronique de Vincenzo Ciuro : Romelu est devenu Mister Lukaku Football Contribution externe © BELGA

Je me souviens encore très bien de ses débuts. À 16 ans à peine. En mai 2009, dans l’enfer de Sclessin, dans un test-match retour pour le titre. Rien que ça. Et le gamin impressionne déjà. Plein de confiance en soi et de culot. De la puissance, des passements de jambe et un gabarit impressionnant. Onze ans plus tard, Romelu est devenu M. Lukaku. Il est même devenu M. Europa League. Une récompense individuelle logique tant il a été déterminant pour son club. Époustouflant pour les tifosi nerazzuri.