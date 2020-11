Franchement, au départ, j’étais vraiment pour. L’arrivée de la vidéo dans le football me semblait nécessaire. Et puis, comme dirait l’autre, il faut vivre avec son temps. Le jeu va plus vite. L’argent en jeu est de plus en plus considérable, la pression sur les arbitres forcément grandissante. Autant utiliser la technologie la plus pointue possible pour nous aider à améliorer notre sport préféré. Bien sûr, il y a eu des ratés. De gros ratés. Bien sûr, les discussions n’ont pas disparu. Il y avait toujours du pour et du contre.