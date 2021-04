Au Brésil, on fabrique des cracks. Véritable patrie du football mondial, c’est une terre de talents. De dribbleurs. D’inventeurs de gestes techniques. De rire et de sourires.

Au Japon, le football n’est pas une tradition. C’est un sport importé. Adoré par les plus jeunes générations. Un football fait de valeurs. De respect. De travail. Parfois, de génie. Paramètre abstrait et difficile à planifier. Il serait né à Sao Paulo et non à Yokosuka ; Junya Ito serait un phénomène. Il s’appellerait Junya Itosinho. Et ne jouerait plus en Belgique depuis bien longtemps.