Le théâtre était très mal choisi. Pour le dernier choc intra-G5 avant un reconfinement sine die des supporters, les arbitres de Standard- Bruges n’ont pas été à la hauteur des autres acteurs. Et, quand ça sonne faux d’un côté, on ne voit malheureusement plus que ça, tant pis pour le talent de tous les autres, y compris celui de scénaristes inspirés samedi soir.

Entre Nicolas Laforge, ses assistants et le bus du VAR, la connexion fut aussi bonne qu’entre les politiciens et l’Horeca. Quand l’un pensait noir, l’autre disait blanc. Et le pire, c’est que, quand le règlement affirmait blanc, l’autre décidait noir… Tant pis pour les Bleu et Noir, tant mieux pour les Rouge et Blanc qui ne méritaient ni de perdre ni de recevoir deux penaltys.